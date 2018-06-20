إجراء تعديل وزارى محدود فى الدنمارك بعد استقالة وزير شئون الأعمال

كوبنهاجن (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الدنماركى، لارس لوكه راسموسن، إجراء تعديل وزارى محدود فى الحكومة بعد استقالة وزير شئون الأعمال براين ميكيلسن.

وأفاد بيان صادر عن مكتب راسموسن - أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية مساء اليوم /الأربعاء/ - بأن هذا التعديل الوزارى الثانى يأتى - هذه المرّة - بسبب استقالة وزير شئون الأعمال، ليصبح الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الدنماركية.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أجرت تعديلاً وزاريًا خلال شهر مايو الماضى بعد أن قدم وزير التعليم والعلوم السابق، سورين بيند، استقالته من منصبه بالحكومة.

ولم تشر الشبكة الأوروبية إلى مزيد من التفاصيل حول اسم المرشح لشغل منصب وزير شئون الأعمال الجديد.