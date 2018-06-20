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الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:33 ص
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أحياء القاهرة تطلق مبادرة "من أجل حى متميز" لرفع مستوى النظافة والتجميل

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:00 ص
أحياء القاهرة تطلق مبادرة "من أجل حى متميز" لرفع مستوى النظافة والتجميل أكشاك لجمع القمامة
كتب سيد الخلفاوى
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أطلق عدد من أحياء محافظة القاهرة، حملة بعنوان "من أجل حى متميز.. خليك إيجابى"، تهدف إلى رفع مستوى النظافة بشوارع القاهرة، وذلك من خلال رفع المخلفات ودهان الأسوار وتقليم الأشجار.

 

من جانبه أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن الحملة تأتى بالاشتراك مع هيئات ومنظمات المجتمع المدنى، كمشاركة فعالة فى أعمال التطوير بالأحياء وإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى المشاركة الفعالة والايجابية للنهوض بالأحياء التى يقطنونها.

 

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن الحملة شملت مناطق (الوايلى - العباسية - منشية الصدر - الظاهر) ونفذت أعمال دهانات لأسوار المناطق الخضراء وتقليم الأشجار بمنطقة عبده باشا بالإضافة إلى رفع القمامة والتنظيف مكان العمل اثناء عمل الدهانات.

 


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