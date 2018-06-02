7 آليات لتحويل شركات التأمين المصرية إلى عالمية .. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تعد شركات التأمين العامة من أبرز الشركات العاملة فى المجال فى مصر ، وتمتلك القابضة للتأمين 3 شركات هى مصر للتأمين ، مصر لتأمينات الحياه ، مصر للتأمين التكافلى ، والأخيرة حديثة التأسيس وتبلغ استثمارات الشركات 63 مليار جنيه .

ويمكن للشركات أن تنطلق للعالمية من خلال عدة آليات.

1- فتح مكاتب فى الدول العربية ودول حوض النيل كمرحلة أولى يليها التوسع فى العواصم العالمية.

2- التعاقد مع شركات عالمية للعمل المشترك فى اوروبا وأمريكا والدخول فى المنافسات العالمية.

3- إنشاء شركات تأمين تكافلى جديدة ،بما يتناسب مع الدول الاسلامية.

4- التوسع فى المنافسة على التأمين على كبرى المؤسسات الدولية.

5- زيادة حجم استثمارات شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة فى السوق العربية والأفريقية.

6- السعى للاستحواذ على شركات تأمين ،أو على حصص منها، مما يعزز من مكانة الشركات المصرية.

7- زيادة الحصة السوقية لشركات التأمين العامة لتصل إلى 60% من السوق المحلى .