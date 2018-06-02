428 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر مايو

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 428.53 مليون جنيه خلال شهر مايو، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 254.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.03% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.60%، والعرب على 11.38% خلال شهر مايو الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 53.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.50% خلال شهر مايو.

وتصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات شهر مايو الماضى، وبلغ 1377.8 مليون ورقة بقيمة 5210.6 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 1356.7 مليون ورقة، بقيمة 3755.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 712.6 مليون ورقة بقيمة 3173 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 255.5 مليون ورقة بقيمة 940.9 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 143.3 مليون ورقة بقيمة 971.4 مليون جنيه.