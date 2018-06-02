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392 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 26.6 مليون طن فى 8 أيام

السبت، 02 يونيو 2018 06:00 ص
392 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 26.6 مليون طن فى 8 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى وحتى الخميس الماضى، عبور 392 سفينة بحمولة 26.6 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وأوضحت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناة 52 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الإتجاهين، والسبت 47 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، والأحد المجرى الملاحى للقناه 59 سفينة بحمولة 4 مليون طن، فيما عبرت الإثنين 43 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، كما عبرت الثلاثاء 42 سفينة  قناة السويس، بحمولة 2.2 مليون طن، وعبرت الأربعاء 58 سفينة القناه بحمولة 4.8 مليون طن، بينما عبرت الخميس 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى عبور السفن خلال 8 أيام فقط إلى 392 سفينة بحمولة 26.6  ملون طن.

 

 


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