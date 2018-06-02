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وكالة الأنباء الأردنية:انتهاء الأعمال الاحتجاجية على مشروع قانون ضريبة الدخل

السبت، 02 يونيو 2018 08:41 ص
وكالة الأنباء الأردنية:انتهاء الأعمال الاحتجاجية على مشروع قانون ضريبة الدخل عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى
عمان(أ ش أ)
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أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نقلا عن مصادر بمديرية الأمن العام الأردنية أن كافة الأعمال الاحتجاجية فى مختلف مناطق الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل انتهت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم السبت.

وكان عدد من المحافظات الأردنية، قد شهد مساء أمس الجمعة، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وطالب المحتجون بالحوار للوصول إلى توافقات حول مشروع القانون والتخلى عن سياسة رفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع احتمالها وإيجاد بدائل لتمويل الخزينة دون التأثير على مستوى معيشة المواطنين.كما طالبوا بإجراء تصحيح اقتصادى بعيدا عن الإجراءات الضريبية وبما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وانتهاج سياسة تحفيزية للاقتصاد بدلا من سياسة رفع الأسعار.

ودعت مديرية الأمن العام الأردنى - فى بيان صباح اليوم - إلى احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون.مشيرة إلى أنها وبالتنسيق مع قوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى تعاملت خلال ال48 ساعة الماضية مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية فى مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكفلت للمشاركين فيها حقهم الدستورى فى التعبير عن آرائهم بكل حرية وباقصى درجات ضبط النفس .

وأكدت التزامها بهذا الواجب والنهج عند التعامل مع مثل تلك الوقفات والاعتصامات السلمية ووفقا لاحكام القانون، ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لاعمال التخريب والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة واغلاق الطرق وتعطيل حركة السير وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين .

وأشارت المديرية إلى أنه وخلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدى على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهذا ما لا يمكن السكوت عليه و سيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوه المناسبة ووفق احكام القانون .

 

 


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