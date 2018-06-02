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وزير بريطانى: لن نوقع أى اتفاق تجارى مع أمريكا ما لم يكن فى مصلحتنا

السبت، 02 يونيو 2018 10:39 ص
وزير بريطانى: لن نوقع أى اتفاق تجارى مع أمريكا ما لم يكن فى مصلحتنا وزير التجارة البريطانى ليام فوكس
رويترز
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قال وزير التجارة البريطانى ليام فوكس، اليوم السبت، إن بلاده لن توقع أى اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة إن كان لا يصب فى مصلحتها وذلك بعد أن قوبلت رسوم جمركية أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم بانتقادات من بريطانيا أحد أكبر حلفاء واشنطن فى أوروبا.

كانت بريطانيا قد تحدثت عن إمكانية عقد اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة مع استعداد لندن للخروج من الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لها العام المقبل.

لكن بريطانيا ودولا أخرى فى الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك تضررت من الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألومنيوم للولايات المتحدة. ووصف ليام، الذى ينادى بالتجارة الحرة، الخطوة بأنها غير قانونية وطلب من واشنطن إعادة النظر فيها لكنه قال إن السعى لاتفاق تجارى مع الولايات المتحدة ليس خطأ.

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستقبل باتفاق إذا كان وفق شروط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فوكس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "إذا لم نصل إلى اتفاق نرى أنه فى مصلحة المملكة المتحدة فإننا لن نوقع أى اتفاق تجارى".

 

 


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