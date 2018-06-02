وزير النقل: 180 مليار جنيه تكلفة تطوير السكة الحديد حتى 2030

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك عملية تطوير تجرى بمرفق السكة الحديد ستحدث نقلة نوعية بالقطاع، مشيرا إلى أن هذا التطوير يتم بالتزامن مع استمرار العمل على الخطوط.

وقال وزير النقل، فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن هناك خطتان لتطوير المرفق أولها على المدى الطويل وتستمر حتى 2030، وتتكلف 180 مليار جنيه ويشمل تحديث نظام الإشارات الإليكترونية وشراء 1300 عربة جديدة، و300 جرار، وصيانة 140 جرارا قديما.

وعن الخطة قصيرة الأجل والتى ستنتهى فى 2022، قال وزير النقل إن هذه الخطة ستتكلف 60 مليار جنيه، وتشمل 800 كيلو متر واستحداث نظام الربط الاليكترونى والذى يحقق أعلى معدلات الآمان فى العالم.