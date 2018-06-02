video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: 180 مليار جنيه تكلفة تطوير السكة الحديد حتى 2030

السبت، 02 يونيو 2018 01:52 م
وزير النقل: 180 مليار جنيه تكلفة تطوير السكة الحديد حتى 2030 وزير النقل
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك عملية تطوير تجرى بمرفق السكة الحديد ستحدث نقلة نوعية بالقطاع، مشيرا إلى أن هذا التطوير يتم بالتزامن مع استمرار العمل على الخطوط.

 

وقال وزير النقل، فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إن هناك خطتان لتطوير المرفق أولها على المدى الطويل وتستمر حتى 2030، وتتكلف 180 مليار جنيه ويشمل تحديث نظام الإشارات الإليكترونية وشراء 1300 عربة جديدة، و300 جرار، وصيانة 140 جرارا قديما.

 

وعن الخطة قصيرة الأجل والتى ستنتهى فى 2022، قال وزير النقل إن هذه الخطة ستتكلف 60 مليار جنيه، وتشمل 800 كيلو متر واستحداث نظام الربط الاليكترونى والذى يحقق أعلى معدلات الآمان فى العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل و"مميش" يعلنان غدًا المخطط العام الجديد للموانئ المصرية

صور.. وزير النقل من أسيوط: شراء 1300 عربة قطار جديدة بتكلفة 19 مليار جنيه وتخصيص 900 عربة للصعيد وتطوير 34 محطة.. محافظ أسيوط: ازدواج طريق أسيوط – سوهاج الشرقى بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أول ميناء نهرى بالمحافظة

وزير النقل

السكة الحديد

الربط الاليكترونى

هشام عرفات




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة