وزير القوى العاملة يلتقى رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك لبحث أوجه التعاون الفنى بين الوزارة والمنظمة.

وقدم "سعفان" عرضًا عن أهم ما تم إنجازه من قوانين العمل والعمال خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التى صدقت عليها، فضلاً عن تحقيق مؤشرات جيدة فى كافة المجالات، منوهًا إلى أننا نجحنا فى إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية وتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية بشفافية كاملة.

وأوضح، أنه كان هناك بعض النقابات لا تخضع للقانون السابق الأمر الذى كان يؤرقنا نظرًا لأنه لا يمكن أن يتم السماح لهم بالانضمام بالمخالفة للقانون، لذا حرصنا على أن يشمل القانون الجديدة للمنظمات النقابية كل التشكيلات النقابية العمالية، مؤكدًا أن أول مؤشر إيجابى للقانون الجديد بعد إجراء الانتخابات هو دخول 125 لجنة نقابية، فضلاً عن 3 نقابات عضويتها 105 آلاف، وبذلك تنفذ مصر ما وعدت به.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تدريب القيادات التى سوف تفرزها الانتخابات العمالية بتعريفهم بالاتفاقيات الدولية والقانون، مما يساعدهم على أداء عملهم النقابى.

وأشار إلى حديثه خلال اللقاء الأخير منذ عامين مع موسى أومارو إلى مساعدة مصر فى بعض الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومنها تدريب طلاب المدارس على قواعد السلامة، مؤكدًا ضرورة تفعيل ذلك من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة .

ومن جانبه أكد "أومارو"، أن المنظمة ملتزمة بدعمها لمصر ومن خلال مكتبها بالقاهرة، مشيدًا بما حدث من تغيير فى قانون التنظيمات العمالية، منوهًا أن ذلك يعتبر خطوة مهمة للغاية، مما يعنى أن مصر أصبح لديها أساس صلب يمكن البناء عليه .

وفيما يخص برنامج العمل الأفضل التى تم مد مرحلته التجريبية حتى نهاية 2018، أوضح "أومارو"، أنه لا يوجد مشكلة فى الإطلاع على المعايير المطلوبة، مشيرًا إلى أنه سوف يتواصل مع مدير البرنامج فى هذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بمشروع السلامة والصحة المهنية، فإن هناك برنامجا يغطى عددا من الدول، وأنه سيقوم بالتواصل مع القائمين على هذا البرنامج لتقديم الدعم فى هذا الشأن.