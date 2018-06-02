وزير القوى العاملة يقرر تعديل مواعيد انتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا بشأن إعادة بعض إجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام للدورة 2018 /2022، بحيث تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 التى تعذر إجراء الانتخابات بها في المواعيد المقررة أو التى قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب إعادة إجراءات التصويت بها لأى سبب من الأسباب فى ذات المواعد الذى تجرى فيه انتخابات المرحة الثالثة من انتخابات مجاس إدارة المنظمات النقابية العمالية.

وحدد القرار تقديم مشاريع الانتخاب الأحد 3 يونيو، واعتماد استمارات إبداء الرأى فى اليوم التالى على أن تجرى الانتخابات الثلاثاء 5 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق لمدة 3 أيام 6 و 7 و 8 يونيو 2018.