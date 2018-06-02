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وزير الداخلية يهنئ السيسى بحلف اليمين: نعاهدكم بأكثر عطاء وأعمق وفاء

السبت، 02 يونيو 2018 04:37 م
وزير الداخلية يهنئ السيسى بحلف اليمين: نعاهدكم بأكثر عطاء وأعمق وفاء اللواء مجدى عبد الفغار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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أرسل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

وقال وزير الداخللية فى البرقية: "بمشاعر تفيض إعزازاً لعظيم شخصكم وتقديراً لرشيد قيادتكم وبمناسبة تفضل سيادتكم بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية يسعدنى بالأصالة عن نفسى ونيابةً عن هيئة الشرطة ، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وتابع: "يسجل التاريخ لكم سيادة الرئيس بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية ، والسعى الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية ، وكيف أعلنتم للدنيا كلها أن مصر شامخة بأبنائها قوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق ، حتى صارت مصر فوق الجميع وأصبح شعارنا تحيا مصر".

واستطرد قائلًا: "فتحية لكم سيادة الرئيس قائداً لمسيرة إنقاذ الوطن ، ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً ، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".


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