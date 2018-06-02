وزير الداخلية يهنئ السيسى بحلف اليمين: نعاهدكم بأكثر عطاء وأعمق وفاء

كتب محمود عبد الراضى

أرسل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

وقال وزير الداخللية فى البرقية: "بمشاعر تفيض إعزازاً لعظيم شخصكم وتقديراً لرشيد قيادتكم وبمناسبة تفضل سيادتكم بحلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية يسعدنى بالأصالة عن نفسى ونيابةً عن هيئة الشرطة ، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وتابع: "يسجل التاريخ لكم سيادة الرئيس بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية ، والسعى الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية ، وكيف أعلنتم للدنيا كلها أن مصر شامخة بأبنائها قوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق ، حتى صارت مصر فوق الجميع وأصبح شعارنا تحيا مصر".

واستطرد قائلًا: "فتحية لكم سيادة الرئيس قائداً لمسيرة إنقاذ الوطن ، ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا مع سيادتكم نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً ، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".