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وزير التنمية المحلية الأسبق:لا علاقة لى بوجود صفحات خاصة بالمحليات على فيسبوك

السبت، 02 يونيو 2018 01:05 م
وزير التنمية المحلية الأسبق:لا علاقة لى بوجود صفحات خاصة بالمحليات على فيسبوك اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق
كتب ـ سيد الخلفاوى
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حذّر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق من استخدام اسمه واستغلاله من قبل بعض الأشخاص في صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه نمى إلى علمه وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"  باسم الاتحاد المصرى للمجالس الشعبية المحلية قائمة "تحيا مصر".
 
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن محرري الصفحة يديرون هذا الاتحاد، وأشاروا إلى أننى رئيس مجلس إدارة هذا الاتحاد، علماً بأننى لا أعلم بهذا الكيان ولا القائمين عليه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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عادل لبيب

اللواء عادل لبيب

التنمية المحلية

مواقع التواصل

المحليات




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