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وزير الإعلام السعودى: إنشاء وزارة للثقافة يدعم الرؤية الطموحة لبلادنا

السبت، 02 يونيو 2018 05:16 م
وزير الإعلام السعودى: إنشاء وزارة للثقافة يدعم الرؤية الطموحة لبلادنا وزير الإعلام السعودى
كتب مصطفى عنبر
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وصف وزير الإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد، الأوامر الملكية التى صدرت صباح اليوم، بأنها حلقة ضمن مسيرة التحديث والنهضة التى تعيشها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للوصول بالوطن إلى أفضل المستويات.

 

وأكد الدكتور العواد، فى تصريح بهذه المناسبة، أن الأمر الملكى الكريم بفصل الثقافة عن الإعلام وإنشاء وزارة مستقلة للثقافة جاء داعماً لتطوير أداء كلا القطاعين للأفضل بما يحقق الرؤية الطموحة لبلادنا.

 

كما رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولى العهد، على عنايتهما الدائمة بالشأنين الثقافى والإعلامى، وتخصيص وزارتين مستقلتين لهما، بما يمنحهما المزيد من المهنية والتخصص ويعلى من حضور بلادنا ورفعتها عالمياً.

 

ونوه الدكتور العواد بتعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزيرًا للثقافة، وقال: "إنه مشهود له بالحضور الثقافى والإدارى المميز ويمتلك رصيداً من النجاحات فى عدة مهام ومسئوليات، سائلاً الله له العون والتوفيق والنجاح للوصول بالثقافة السعودية إلى الطموحات المأمولة".

 

وأشار وزير الإعلام السعودى، إلى أن الأمر الملكى الكريم نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، معرباً عن تسخير كل الجهود لتحقيق النقلة الطموحة لهذين القطاعين.

 


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