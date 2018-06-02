وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم ..غدا

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يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلى حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر غد الأحد، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية التى نظمتها الوكالة بالتعاون مع وزارة الأوقاف للسنة الثالثة على التوالى للعاملين بالوكالة وأبنائهم تشجيعا لهم على حفظ القرآن.

شارك فى المسابقة 26 متسابقا فى فروعها الأربعة، والتى تتضمن حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير والسنة النبوية، وحفظ نصف القرآن، وربعه، والجزء الأخير من القرآن والخاص بالأطفال حتى سن سبع سنوات مع حفظ بعض الأحاديث النبوية.