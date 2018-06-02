وزيرة يمنية: ميليشيا الحوثى تسعى لشق النسيج الاجتماعى بين أبناء الشعب

(أ ش أ)

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية ابتهاج الكمال، إن قيام ميليشيا الحوثى بإنشاء، الهيئة العامة للزكاة، وطرح مشروع ما يسمى بزكاة (الخُمس)، إجراء غير قانوني، وتطور مخيف فى إطار بحث الميليشيا عن ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها فى حربها العبثية بحق اليمنيين.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الميليشيا من خلال هذا المشروع تسعى لخلق شرخ فى النسيج الاجتماعى والطبقى بين أبناء الشعب اليمني.

وطالبت الكمال، كافة المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية إلى الوقوف فى وجه الميليشيا وإجراءاتها الرامية الى زيادة معاناة المواطنين، واطالة الحرب.