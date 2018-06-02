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السبت، 02 يونيو 2018 02:24 م
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وزراء مالية مجموعة السبع ينتقدون قرار واشنطن بفرض الرسوم الجمركية

السبت، 02 يونيو 2018 02:20 م
وزراء مالية مجموعة السبع ينتقدون قرار واشنطن بفرض الرسوم الجمركية ترامب
اوتاوا (أ ش أ)
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انتقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، خلال اجتماعهم فى كندا، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات المعدنية.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت، عن وزير المالية الكندى بيل مورنو قوله خلال الاجتماع "نعلم أنه فى كل علاقة، فى كل عملية تفاوض، هناك أوقات أكثر صعوبة"، مشيراً إلى أنه ينتهز الفرصة للتعبير بقوة عن وجهة نظر بلاده بأن ما قامت به الولايات المتحدة أمر غير مثمر. وأشارت القناة إلى أن الاتحاد الأوروبى قد قال أن واشنطن تلعب لعبة خطيرة وأنه سيرفع شكواه إلى منظمة التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تبنى لهجة متحدية للانتقادات الموجهة لقراره بفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك، مقللاً من شأن المخاوف من تصاعد الخلافات التجارية مع التكتل الأوروبى وحلفاء آخرين للولايات المتحدة بعد القرار الأخير.

وقدّم ترامب، فى تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض، أمس الجمعة، قراره بشأن التعريفات كطريق لتعديل الكفة التى رأى أنها غير متكافئة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الدول المستهدفة بالتعريفات، حسب ما ذكر الموفع الإلكترونى لصحيفة "ذى هيل" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكى أن الأسواق المالية تبدو متفقة مع قرار التعريفات، مشيرا إلى الأرقام التى أصدرتها وزارة العمل الأمريكية، اليوم، والتى أظهرت إضافة 223 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكى خلال شهر مايو المنصرم، وانخفاض نسبة البطالة إلى 8ر3%، وهى النسبة الأقل منذ عام 2000.

وأشار ترامب إلى أن قادة فى أوروبا وكندا والمكسيك اعترفوا له فى مناقشات سابقة أن ترتيباتهم التجارية مع الولايات المتحدة ليست منصفة، مضيفا: "نخسر أكثر من 100 مليار دولار سنويا مع المكسيك، نخسر الكثير والكثير من مليارات الدولارات لصالح كندا.. أريد تجارة حرة.. أحب التجارة الحرة.. لكنى أريد تجارة عادلة".

 


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