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واشنطن تجرى الجولة الثالثة من المحادثات مع بيونج يانج استعدادا للقمة المرتقبة

السبت، 02 يونيو 2018 04:55 م
واشنطن تجرى الجولة الثالثة من المحادثات مع بيونج يانج استعدادا للقمة المرتقبة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
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أجرى الوفد الأمريكى - المعنى بمحادثات الاستعداد للقمة الأمريكية - الكورية الشمالية - اليوم السبت، الجولة الثالثة من المحادثات مع الفريق الكورى الشمالى فى قرية "بانمونجوم" الحدودية.

وكان الوفد الأمريكى برئاسة السفير الأمريكى لدى الفلبين سونج كيم، قد أجرى محادثات مع الفريق الكورى الشمالى الذى يرأسه نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى، تشوى سون-هوى، فى "بانمونجوم"، يومى الأحد والأربعاء الماضيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وصرح المسئول الكورى الشمالى، بأن المباحثات تتحرك فى الاتجاه الصحيح، غير أنه أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، وذلك قبل تأكيد عقد القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، والتى من المقررعقدها فى سنغافورة يوم الثانى عشر من يونيو الجارى، ويشار إلى أن (واشنطن ) و(بيونج يانج) أجريا سلسلة من المحادثات استعدادا للقمة "المرتقبة"، ومن بينها محادثات فى سنغافورة ونيويورك.

طوكيو تحث واشنطن على مواصلة الضغط على بيونج يانج

وعلى صعيد آخر، أعلن مسئولون فى الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان ستطالب الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على كوريا الشمالية لإجبارها على التخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المسئولين - الذين لم تسمهم - قولهم، إن رئيس الوزراء شينزو آبى، سيطرح هذه القضية خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غدًا الأحد، فى البيت الأبيض، وذلك قبيل سفره إلى كندا لحضور قمة "مجموعة السبع" التى ستعقد يومى الثامن والتاسع من يونيو الجارى، وكان آبى، قد أكد أن (طوكيو) لن تغير موقفها المتمثل فى مواصلة الضغط على كوريا الشمالية بالتعاون مع المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن اليابان لن تتسامح مع كوريا الشمالية "المسلحة نوويا"، وأنها ستستمر فى ضغوطها وعدم السماح بما أسماها "الثغرات" فى العقوبات الاقتصادية الدولية التى تستهدفها.

 


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