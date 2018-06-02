video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر نص "اليمين الدستورية" للرئيس السيسى أمام البرلمان اليوم

السبت، 02 يونيو 2018 12:00 ص
ننشر نص "اليمين الدستورية" للرئيس السيسى أمام البرلمان اليوم الرئيس السيسى
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

يستقبل مجلس النواب، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005 ، ولم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

وحدد الدستور المصرى فى المادة 144 التى نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوفد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان

أسئلة اليوم الشائعة.. هل سيصبح محمد صلاح حديث العالم بعد هدف رونالدو الأسطورى؟.. ما هى علامات الاكتئاب التى تظهر على الطفل مدمن "الحوت الأزرق".. هل سيحضر موسى مصطفى موسى حلف اليمين الدستورية؟

لأول مرة منذ 7 أعوام.. الرئيس يحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان.. وكيل مجلس النواب: عودة لدولة المؤسسات.. بهاء أبو شقة: أتوقع أن تكون جلسة حلف اليمين 2 يونيو.. الدستور لم يشترط أداء القسم فور نهاية الانتخابات

اخبار البرلمان

الرئيس السيسى

حلف اليمين الدستورية

السيسى

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة