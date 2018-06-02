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موسكو تجرى محادثات لمساعدة طيار روسى فى العودة لبلاده بعد فقدانه منذ 30 عاما

السبت، 02 يونيو 2018 05:39 م
موسكو تجرى محادثات لمساعدة طيار روسى فى العودة لبلاده بعد فقدانه منذ 30 عاما مقاتلة روسية - أرشيفية
أ ش أ
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صرح المشرع الروسى البارز فيكتور فودولاتيسكى، اليوم السبت، بأن روسيا تجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على صحة تقارير إعلامية تزعم العثور على طيار حربى روسى حيا، بعد فقدانه فى أفغانستان عام 1987 جراء إسقاط طائرته، وأنه يرغب فى العودة إلى وطنه.

ولفت فودولاتيسكى - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "وزارة الدفاع الروسية تجرى محادثات مع مندوبين من البعثة الأمريكية لدى باكستان لتأكيد هذه المعلومات، فالمرحلة الأولى تقتضى التعرف على اسم الطيار ومتى تم إسقاط طائرته، وما إذا كان يريد فعلا العودة إلى روسيا، من أجل تقديم المساعدة والدعم لعودته إلى أقاربه وأصدقائه"، ورغم ذلك، لفت فودولاتيسكى، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أن اسم الطيار هو سيرجى بانتليوك، نظرا لأن هناك 3 طيارين مفقودين تم إسقاطهم فى ذلك الوقت، مؤكدا أنه لم يتم الكشف رسميا عن اسم الطيار قائلا، "علينا الانتظار".

وكانت أنباء قد وردت، الخميس، تقول إنه تم العثور على طيار حربى روسى حيا بعد نحو ثلاثين عاما على فقدان أثره جراء إسقاط طائرته خلال الاجتياح السوفيتى لأفغانستان واعتباره فى عداد الأموات، حسبما أعلن قدامى المحاربين الروس، وقال رئيس اتحاد المظليين فاليرى فوستروتين لوكالة "ريا نوفوستى" الروسية، "لا يزال حيا، إنه أمر مدهش للغاية، إنه الآن بحاجة للمساعدة".

ورفض فوستروتين الذى يرأس الجانب الروسى فى اللجنة الروسية الأمريكية لأسرى الحرب والجنود المفقودين فى المعارك، الكشف عن هوية الطيار بداعى السرية، وقال فياشيسلاف كالينين، وهو نائب رئيس منظمة لقدامى المحاربين، إن الطيار الروسى أسقطت طائرته عام 1987 ويرجح أنه تخطى الستين من العمر، ويريد العودة إلى الوطن، مشيرا إلى أن الطيار قد يكون فى باكستان حيث أقامت أفغانستان معتقلات لأسرى الحرب هناك.


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