موجز الساعة 6.. البحوث الفلكية: أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تغطية خاصة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية، وإعلان البحوث الفلكية أن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو، وإصدار رئيس الوزراء قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6..

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 13 يونيو "اليوم السابق ليوم الرؤية، وتكون غرة شوال يوم الجمعة 15 يونيو، أول أيام عيد الفطر المبارك.

35 رسالة، أطلقها الرئيس السيسى، فى خطابه اليوم، السبت أمام أعضاء مجلس النواب، مع أدائه اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية، وخلال خطابه الذى جاء فى 15 دقيقة فقط، استطاع أن يضع الخطوط العريضة لخطته فى الفترة الرئاسية الثانية، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والدولى.

نشرت الجريدة الرسمية قرار للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، بشأن تطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي وقيمة مقابل استدامة الخدمة وهيكل فئات وأنشطة العملاء.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بمحلس النواب، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث لم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عن استقبال مصر من خلال التنسيق بين المكتب السياحى بروما وجمعية UNITALSI الخيرية الإيطالية، أول رحلة للحج على خطى العائلة المقدسة من 17 إلى 21 يونيو الجارى، تضم ما يقرب من 70 شخصا، موضحة أنه سيتم الإعلان عن هذه الرحلة فى مؤتمر صحفى بمقر راديو الفاتيكان بروما الأربعاء المقبل، عقب إدراج مؤسسة أوبرا رومانا الإيطالية لرحلة العائلة المقدسة ضمن الكتالوج الجديد للحج الفاتيكانى 2018.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أنه منذ اللحظة الأولى التى تولى فيها مهام منصبه وقد وضع خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر، مضيفا:"كانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام والتى ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات".

ملف الصحة كان محورا أساسيا فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام البرلمان خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة باعتباره ركيزة هامة فى بناء وطن قادر على صناعة مستقبل يضمن للأجيال المقبلة حياة صحية خالية من المرض رغم حزمة الإصلاحات التى أطلقها الرئيس خلال فترته الرئاسية الماضية.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر شهدت إنجازات كبيرة فى الاقتصاد الكلى بشكل عام، مشيرة إلى أن الاقتصاد كان يعتمد سابقا على زيادة معدلات النمو من خلال قطاع التشييد والبناء والعقارات.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة رئيس الطب الشرعى، لإعداد تقرير بشأن واقعة مقتل أسرة الرحاب.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى وعبد العاطى مسعود شعلة، أمين سر الدائرة محمد عثمان، بالسجن 10 للمتهم "عصام . ع . ع" أمين الحفظ بنيابة شرق الإسكندرية.

نشرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فيديو يظهر انخفاض منسوب مياه نهر دجلة فى العراق بشكل غير مسبوق، لدرجة أنه من الممكن عبور النهر سيراً على الأقدام.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس المواطنة اللبنانية منى مذبوح، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

روى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ17 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، اليوم، السبت، قصة الصحفى الكبير فتحى غانم مع الزعيم جمال عبد الناصر، عقب حادث المنشية بعدما كتب "غانم" تحقيقا صحفيا ممزوجا بالرأى حول الجانى الذى حاول استهداف الزعيم الراحل، فظهر كبطل ما أغضب القيادة السياسية وقتها.

ينشر "اليوم السابع" أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يونيو، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

فكّك خبراء المتفجرات فى بلجيكا قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية أثناء تنفيذ أعمال بناء فى مطار بروكسل، حسب ما قال مسئولون، السبت، وعثر على القنبلة أثناء أعمال الحفر فى منطقة تقع "على مسافة آمنة" من مبانى صالات السفر والوصول، حسب ما أفاد المطار فى بيان، مشيرا إلى أن الأمر لم يشكل أى خطر على المسافرين أو يعطل رحلات السفر.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح قبل الامتحان لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق والنجاح فى الامتحانات، اليوم السابع يستعرض أبرز تلك النصائح فى السطور التالية:

طرحت المطربة القديرة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة" بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز.

نشرت جنا ابنة الهضبة عمرو دياب، صورة جديدة لها تجمعها بوالدها بدون أى تعليق منها.

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أكد المدير الفنى للمنتخب الوطني، الأرجنتينى هيكتور كوبر، أن جميع التقارير الطبية بشأن إصابة النجم محمد صلاح تبدو إيجابية، وتشير إلى اقترابه من العودة للمشاركة فى المباريات.