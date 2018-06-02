مواطن ينقذ فتاة من سائق ميكروباص حاول خطفها لاغتصابها بمصر الجديدة

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، التحقيق مع سائق ميكروباص، لمحاولته اختطاف فتاة واغتصابها بالقوة فى شارع الثورة بمصر الحديدة.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا من مواطن أفاد فيه ضبطه سائق ميكروباص بشارع الثورة بمنطقة مصر الجديدة، أثناء محاولته اختطاف فتاة، واغتصابها بالقوة، وأنه أنقذ الفتاة من يد السائق عقب سماعه صوت استغاثة من المجنى عليها أثناء سيره بالسيارة بين يديه رغما عنه، فتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.