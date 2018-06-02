"من ذاكرة الجمهورية".. رؤساء حلفوا اليمين الدستورية أمام البرلمان

رامى سعيد

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية عن فترته الرئاسية الثانية، عملا بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس، ويأتى نص القسم على النحو الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وقد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين عام 2014 عقب ثورة 30 يونيو أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، وذلك رئيسًا لمصر لفترة رئاسية لمدة 4 سنوات، وفقًا لأحكام المادة (144) من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس السابق عدلى منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في مصر بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور كمال الجنزورى والدكتور حازم الببلاوي، رئيسا وزراء مصر السابقين، وأعضاء حكومة محلب ومستشارى الرئيس عدلى منصور.

فيما كان أول قسم شهده البرلمان المصرى عقب تأسيس جمهورية مصر العربية المتحدة آنذاك عام 1958 بين مصر وسوريا، حيث أقسم "جمال عبد الناصر" القسم الأول فى العام ذاته كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة والذى ضم حينها النواب المصريين والسوريين نتيجة الإعلان الدستورى للوحدة بين مصر وسوريا، وبناء عليه أقسم اليمين الدستورية عام 1958، ثم أقسم بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة.

وقد تجدد المشهد تحت القبة، إبان فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات، حيث أدى اليمين الدستورية فى 28 سبتمبر 1970 بعد فوزه بالرئاسة، وأقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء.

وعام 1981 عقب اغتيال السادات، أدى محمد حسنى مبارك اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب، قائلا: " اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصلحة الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على سلامة البلد واستقرار أراضيه".

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قد وجه إلى الرئيس السيسى دعوة لحلف اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، وجاء نص الرسالة الموجهة من الأمانه العامة للمجلس للنواب كالآتى: "قرر الأستاذ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة خاصة يوم السبت الموافق 2 من يونيو 2018 الساعة العاشرة والنصف صباحاً، لأداء السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملا بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس".