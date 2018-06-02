ملياردير استرالى مسلم يتبرع بكل ثروته بعد إصابته بالسرطان

وكالات الأنباء

أصبحت بسمة طفل أفريقى أفضل كثيرا من امتلاك وقيادة Ferrari Spider بـ 600 ألف دولار".

هكذا عبر الملياردير الاسترالى ورجل الأعمال الأسبق، على بنات، عن قناعاته فى السنوات الثلاث الأخيرة عقب تشخيصه بمرض السرطان.

وكان بنات يصف المرض "بالهدية" التى منحته التغيير للأفضل، فشعر برغبة شديدة فى التخلص من كل ما يملك وأصبح أكثر التزاما بالدين الإسلامى، وأمضى سنواته الأخيرة فى جمع الأموال لفقراء المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

وباع بنات جميع شركاته وسافر إلى منطقة توجو فى إفريقيا التى يعانى 55% من شعبها الفقر، وجمع فى السنوات الأخيرة ما يقرب من 800 مليون دولار كتبرعات للفقراء.