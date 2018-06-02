مقتل مدنى إثر هجوم مسلح جنوبى العاصمة العراقية بغداد

أفاد مصدر فى الشرطة العراقية اليوم السبت بمقتل مدنى جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون جنوبى بغداد.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدنى بالقرب من منزله فى منطقة عرب جبور التابعة للدورة، جنوبى بغداد، ما أسفر عن مقتله فى الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية قامت بنقل جثمان القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه.

يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها.