مظاهرات فى الأرجنتين احتجاجا على البطالة وسوء الأحوال الاجتماعية

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر المئات من مواطنى الأرجنتين أمس الجمعة، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاجتماعية فى البلاد وتوفير وظائف للشباب، وذلك فى العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس.

وجرت المظاهرات فى ساحة بلازا دى أحد أكبر الميادين فى الأرجنتين، خارج قصر كاسا روسادا الرئاسى.

وتعيش الأرجنتين أزمة إقتصادية حادة منذ عام 2014 أصبحت الآن واحدة من أبرز الأزمات فى ظل عجز الكثير من أندية كرة القدم عن دفع رواتب اللاعبين.

وعجزت الحكومة الأرجنتينية في التخلص من ديونها لتعلن عجزها عن فعل ذلك منذ 2014 ومن حينها والدولة تحاول مع الهيئات الإقتصادية الدولية القضاء على الأزمة.

وتحاول الحكومة حل الأزمة من خلال اتباع سياسة مالية صارمة مبنية على التقشف لتتجنب أزمة 2001 التى دمرت هذه الدولة من قبل.

وتشهد مختلف مدن ومقاطعات الأرجنتين مؤخرا مظاهرات ضد سياسات التقشف التى أدت لانخفاض القوة الشرائية بشكل كبير لدى المواطنين، فيما سبقها تأخر فى بدء الموسم الدراسى بسبب اضرابات المعلمين والأساتذة احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية.