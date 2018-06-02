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مصرع طفل غرقاً بترعة فى سرس الليان بالمنوفية

السبت، 02 يونيو 2018 09:16 ص
مصرع طفل غرقاً بترعة فى سرس الليان بالمنوفية طفل غريق - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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لقى طفل مصرعه غرقا بترعة البطحة بسرس الليان فى محافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتقدم "ع.أ.م" 30 سنة، سائق مقيم مدينة سرس الليان بببلاغ بوفاة نجله "ياسين" عام ونصف غرقاً إثر سقوطه بترعة البطحة المارة أمام منزله ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.


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