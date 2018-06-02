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مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط

السبت، 02 يونيو 2018 01:37 م
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط حادث تصادم - صورة أرشيفية
أسيوط ـ محمود عجمى
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرين، اليوم السبت، جراء حادث تصادم سيارتين ربع نقل وأخرى ميكروباص بطريق مركزى ساحل سليم البدارى بمحافظة أسيوط.

 

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق مركزى ساحل سليم والبدارى ووقوع وفيات ومصابين.

 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارتين ربع نقل، وأخرى سيارة ميكروباص، ما نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفيات ساحل سليم والبدارى، وجارى رفع آثار الحادث عن الطريق وإعادة الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.

 

 


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