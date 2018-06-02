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مصرع ربة منزل عقب تناولها قرص حفظ الغلة فى المنوفية

السبت، 02 يونيو 2018 09:54 ص
مصرع ربة منزل عقب تناولها قرص حفظ الغلة فى المنوفية جثة - صورة أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تناولها قرص لحفظ الغلة بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "م . ر. ع"  26 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلة، ولا يمكن استجوابها وتوفيت عقب وصولها .

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 55 سنة فلاح قرر بتناول كريمته قرص لحفظ الغلة عن طريق الخطأ، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة  . 

 

 


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