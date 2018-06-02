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محافظ الجيزة يهنىء الرئيس بحلف اليمين الدستورية وبدء ولايته الثانية

السبت، 02 يونيو 2018 07:52 م
محافظ الجيزة يهنىء الرئيس بحلف اليمين الدستورية وبدء ولايته الثانية اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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بعث اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين الدستورية اليوم السبت أمام مجلس النواب وبدء ولاية ثانية.
 
وجاء نص برقية التهنئة: "يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والعرفان بمناسبة حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء الولاية الثانية وتجديد الثقة فى قيادتكم الحكيمة داعين المولى عز وجل أن يعين سيادتكم لإستكمال مسيرة الإنجازات ومواجهة التحديات الجسام وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وإرساء دعائم الدولة وأن ينعم على شعب مصر العظيم بمستقبل باهر للأجيال القادمة " .
 
 

 


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