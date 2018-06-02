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محافظ الجيزة: مراجعات لطلبة الثانوية العامة لتدريبهم على الحلول النموذجية

السبت، 02 يونيو 2018 04:16 م
محافظ الجيزة: مراجعات لطلبة الثانوية العامة لتدريبهم على الحلول النموذجية مراجعات محافظة الجيزة لطلبة الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت اليوم محافظة الجيزة، بالتعاون مع مؤسسة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية تقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة " عايزين نتعلم " تحت شعار إسأل والمدارس يجيب حيث يقوم الطالب بتوجيه الأسئلة للمدرس ويقوم المدرس بالرد عليها من الناحية النموذجية لتدريب الطلاب على كيفية حل الأسئلة ومراجعة النقاط الهامة فى المنهج على أيدى نخبه من أفضل المدرسين.
 
وتفقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اليوم السبت، قاعة المراجعة بمدرسة السعيدية الثانونية وأكد أن المراجعات مستمرة حتى 30 يونيه الجارى وقد راجع الطلاب اليوم مادة اللغة العربية مشيراً إلى أن المبادرة حققت نجاح كبير بشهادة الطلاب المشاركين بأنها حققت فائدة كبيرة لهم فى مراجعة كل المواد مجاناً حيث تقوم المؤسسة بتقديم الملازم فى كل مادة مجاناً.
 
وقال أيمن أبوبكر منسق عام المبادرة إنها تأتى حرصاً على مساعدة الأسرة المصرية ومواجهة الدروس الخصوصية وتنمية مهارات الطلاب ورفع المستوى التعليمة وإزالة العقبات أمامهم.
 
 وأضاف أن جدول المراجعة النهائية يبدء باللغة العربية اليوم واللغة الأجنبية الثانية 6/6 والجبر والهندسة الفراغية 9/6 والانجليزية 11/6 والتاريخ 17/6 والفيزياء 18/6 والتفاضل والتكامل 20/6 وعلم النفس 21/6 والديناميكا 22/6 والاحياء 23/6 والجغرافيا 26/6 والكيمياء 27/6 والجيولوجيا 28/6  والاستاتيكا 29/6 والفلسفة 30/6.

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