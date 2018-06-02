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مجلس جامعة القاهرة يوافق على إطلاق قوافل طبية لسيناء تضم أساتذة وأطباء

السبت، 02 يونيو 2018 01:01 م
مجلس جامعة القاهرة يوافق على إطلاق قوافل طبية لسيناء تضم أساتذة وأطباء الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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استعرض مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة والمشروعات ذات البعد االقومى، وفقآ لمتطلبات التحول لجامعة الجيل الثالث، ومن بينها الفرع الدولى للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، الذى يساهم فى زيادة أعداد الوافدين بجامعة القاهرة، وبالتالى زيادة موارد الجامعة.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التحديات القومية اصبحت أهم الأهداف الاستراتيجية لجامعة القاهرة، إلى جانب تعظيم دور الجامعة فى القيام بحركة تنوير ضد الإرهاب وترسيخ مفهوم أخلاق التقدم، والمشاركة فى التنمية وتقدم الدولة.
 
 وأضاف الخشت، أنه تم وضع المخطط العام لمشروع  الفرع الدولي للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمي والعالمي مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة، مؤكداً أن المشروع يقوم علي التؤامة مع عدد من الجامعات الأجنبية لمنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، مضيفاً أنه تم إحراز خطوات كبيرة في مجال العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة، بما يساهم في تفعيل دور الفرع في تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الإنتهاء من عمل تصور أكاديمي ومعماري وهندسي كامل للفرع الدولي، مشيراً إلي أن الجامعة لديها 13 درجة علمية مع جامعات أجنبية، وتم اقتراح 3 درجات علمية مشتركة مع الصين لتطبيقها في الجامعة الدولية في مجالات الهندسة والزراعة واللغة الصينية.
 
وناقش مجلس جامعة القاهرة، مشروع تطوير مستشفي قصر العيني، حيث أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت عن تم تشكيل لجان متنوعة لإدارة المشروع، من بينها لجنة لاختيار الشركة المؤهلة للعمل فى المشروع  والتي تنطبق عليها المعايير من بين 42 شركة بعد طرح الممارسات، وتشمل الأعمال رفع كفاءة البنية التحتية والمباني الأساسية بالمستشفى من خلال تجديد المباني وتوريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة، مشبرآ إلى أن مستشفى قصر العيني تقدم أكبر خدمة طبية في الشرق الأوسط و تستقبل أكثر من مليوني مريض سنويًا ويجرى بها 250 ألف عملية، وتضم 92 غرفة عمليات و 5620 سريرًا، وتستقبل المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية. كما ناقش المجلس مشروع تطوير مستشفى أبو الريش والمبنى الجنوبى لمعهد الأورام الذي سيتم البدء في تجديده وتجهيزه بالمعدات المطابقة للمواصفات العالمية.
 
ووافق مجلس الجامعة علي تشكيل قوافل طبية لسيناء تضم أساتذة وأطباء من قصر العيني في مختلف التخصصات.
 
وأحيط مجلس الجامعة بموقف النشر الدولي، حيث أشار تقرير النشر الدولي إلي حدوث تقدم فى معامل التأثير للبحوث العلمية المنشورة دولياً  بإسم جامعة القاهرة فى محافل البحث العلمى العالمية لجودتها وحداثتها بنسبة 17.11% في الشهور الأخيرة، وذلك في إطار سياسة الجامعة لدعم النشر الدولي وتحسين نوعيته، وبلغ عدد البحوث العلمية المنشورة دوليآ فى الإصدار الثانى هذا العام 2053 بحثآ، الي جانب زيادة أعداد الباحثين بنسبة 10.5%، وتم إعتماد 15 مليون و757 ألف جنيه مكافآت النشر الدولي لهذا الإصدار.
 

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