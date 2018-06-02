مباحث جرجا بسوهاج تسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز من السيطرة على مشاجرة بين أبناء عمومة بناحية قرية بيت علام دائرة المركز، بسبب لهو الأطفال قام على إثر ذلك أحد طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية، نتج عنها إصابة عامل بطلقين ناريين تصادف، وجوده أثناء المشاجرة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز جرجا، تم إطلاق أعيرة نارية فيها، ونتج عنه إصابة عامل.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث مركز جرجا بوجود مشاجرة بناحية بيت علام دائرة المركز بين طرف أول عبد الحميد. ع ز ع 65 سنة عامل وأحمد. ع. ع 30 سنة عامل، ومحمد. ص. م 23 سنة عامل، ونوفل ع. ع 42 سنة عامل، وبين طرف ثان هيثم. ك 32 عامل، وحسام. ع. ع 36 سنة سائق، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وذلك بسبب لهو الأطفال قام على أثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري بحوزة الثاني، مما نتج عنه إصابة محمد ز ع 16 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " بطلقين ناريين بالعضد الأيمن والصدر " تصادف مروره بالمكان، وتم نقله لمستشفي راشد التخصصي 0

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وضبط السلاح المستخدم عبارة بندقية ألية، بإرشاد الثانى من الطرف الثانى وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلا منهما على الأخر.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4916 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.