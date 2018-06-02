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مباحث المصنفات تضبط صاحب محل يدير شبكة "دش مركزي" بدون ترخيص بالساحل

السبت، 02 يونيو 2018 02:44 م
مباحث المصنفات تضبط صاحب محل يدير شبكة "دش مركزي" بدون ترخيص بالساحل ضبط صاحب محل يدير شبكة دش بدون ترخيص بالساحل
كتب إبراهيم أحمد
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شن رجال مباحث قسم المصنفات الفنية، حملة تفتيشية موسعة، استهدفت دائرة قسم شرطة الساحل، بقصد ملاحقة وضبط جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، المتمثلة فى  "شبكات الدش المركزي" وفقا لأحكام القانون 82 لسنة 2002م والقانون 38 لسنة 1992م بشأن الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
 
و أسفرت الحملات عن ضبط "ياسر س ع" 42 سنة، صاحب محل الكترونيات،  بمنطقة الساحل، لإدارته شبكة الدش المركزى بالمنطقة، وضبط بالشبكة 17 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة، 3 كارت فك شفرة للقنوات الفضائية المشفرة، جهاز مكبر إشارة.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة التحقيق .
 

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