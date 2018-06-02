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مالك "تشيلسى" الإنجليزى يحصل على جنسية إسرائيل ويصبح أغنى رجل فيها

السبت، 02 يونيو 2018 11:54 م
مالك "تشيلسى" الإنجليزى يحصل على جنسية إسرائيل ويصبح أغنى رجل فيها الملياردير الروسي، مالك نادى تشيلسى الإنجليزى، رومان أبراموفيتش
كتب – محمود محيى
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كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الملياردير الروسي، مالك نادى تشيلسى الإنجليزى، رومان أبراموفيتش، وصل تل أبيب مؤخرا، بعد أن حصل على الجنسية الإسرائيلية، وأن أول خطوة قام بها هى فتح حساب خاص به فى أحدى لابنوك الإسرائيلية.

وأكد الإعلام العبرى، أن الملياردير الروسي، وصل إسرائيل بطائرته الخاصة من طراز بوينج 767، وتلقى بطاقة الجنسية الإسرائيلية، وأصبح مواطنا إسرائيليا بشكلٍ رسمى.

 

وقال موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى، إن ثروة أبراموفيتش تقدر بأكثر من 13 مليار دولار ونصف، وأنه ليس واضحا بعد كيف ستؤثر هذه الخطوة فى مصالحه التجارية الكثيرة فى بريطانيا، ولكنه أصبح الآن الرجل الأغنى فى إسرائيل.

 

وأشار الموقع العبرى، إلى أن أبراموفيتش طلب قبل بضعة أسابيع، الحصول على تأشيرة دخول جديدة إلى بريطانيا ولكن تم إرجاء طلبة بشكل استثنائى، وعلى الفور خرج من بريطانيا ولكنه لم يعد إليها، وهكذا من بين أمور أخرى، خسر الكأس الذى ربحه نادى تشيلسى.

رومان أبراموفيتش في زيارته في إسرائيل عام 2014
رومان أبراموفيتش في زيارته في إسرائيل عام 2014

 

وكان قد أوضح مقربين من أبراموفيتش، أنه قد خطط للانتقال إلى إسرائيل منذ وقت طويل وأن قدومه إليها غير مرتبط بحصوله على تأشيرة دخول بريطانية.

 

وقال المقربون منه إنه سيعيش فى حى "نافيه تسيدق" الفاخر فى تل أبيب، فى عزبة مبنية على أرض كان قد اشتراها من زوج النجمة الإسرائيلية، جال جادوت.

 

ودفع أبراموفيتش نحو 100 مليون شيكل مقابل قطعة الأرض، وبعد عامين من شرائها استأجر أبراموفيتش شقة فى الحى السكنى ذاته مقابل 30 ألف دولار شهريا.

وكان قد تبرع بمبلغ 30 مليون دولار لإقامة مركز "نانو تكنولوجى"فى جامعة تل أبيب، إضافة إلى المبالغ التى استثمرها فى الشركة الناشئة المحلية.


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