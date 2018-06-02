video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤسسة الكبد المصرى تعلن الحرب على الفيروسات الكبدية

السبت، 02 يونيو 2018 11:16 م
مؤسسة الكبد المصرى تعلن الحرب على الفيروسات الكبدية الدكتور جمال شيحة رئيس مؤسسة الكبد المصرى
إضافة تعليق

على الرغم من كثرة المؤسسات العلاجية والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، إلا أن مؤسسة الكبد المصرى تحتل الصدارة فى هذا المجال، وذلك لما تقدمه من خدمات متميزة وما تقوم به من نشاط غير مسبوق فى هذا التخصص الحيوى المهم، مما يجعلها تعلن الحرب على الفيروسات الكبدية من خلال تقديم خدماتها فى مختلف المحافظات.

الدكتور جمال شيحة رئيس مؤسسة الكبد المصرى (2)

يقول الدكتور جمال شيحة رئيس مؤسسة الكبد المصرى، إنه خلال عام 2017 قدمت المؤسسة الكثير من الخدمات العلاجية حيث بلغ عدد المترددين على مستشفى المؤسسة 71 ألف مريض، ومن بينهم تم علاج 15 الف مريض من فيروس C و1225 حالة مريض بفيروس B، ومن المقرر أن يستمر علاجهم لسنوات طويلة كما تم علاج أول 150 طفلا مصابا بفيروس C وتم علاج 780 حالة أورام كبد بالأشعة التداخلية ليتخطى الإجمالى 3 آلاف حالة خلال السنوات الثلاث الماضية.

الدكتور جمال شيحة رئيس مؤسسة الكبد المصرى (3)

وأضاف الدكتور جمال شيحة أن مستشفى مؤسسة الكبد المصرى لم تكتف بعلاج مرضى الكبد فحسب بل امتد نشاطها ليشمل إجراء تحاليل لـ 38607 مرضى إلى جانب إجراء أشعة موجات صوتية لعدد 14116 مريضا وأشعة مقطعية لعدد 3317 مريضا وأشعة عادية وباريوم لعدد 656 مريضا مما تم عمل مناظير تشخيصية وعلاجية لعدد 5386 مريضا وتم عمل مناظير قنوات مرارية تشخيصية وعلاجية 135 مريضا وفيبرو سكان لتشخيص تليف الكبد لعدد 7404 مرضى وتم إجراء جراحات كبرى للكبد والجهاز الهضمى لعدد 640 حالة.

الدكتور جمال شيحة رئيس مؤسسة الكبد المصرى (1)

وأشار الدكتور شيحه أن مؤسسة الكبد المصرى وفروعها قامت بالكثير من القوافل الطبية بلغ عددها خلال العام الماضى والثلث الاول من العام الحالى 996 قافلة فى 7 محافظات وقد استطاعت هذه القوافل اجراء الفحص الشامل على 347331 مواطنا.

وأوضح الدكتور شيحه أن المؤسسة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال فروعها المنتشرة فى محافظات الدقهلية والشرقية واسوان وسوهاج واسيوط وبنى سويف والقاهرة والجيزة والمنوفية والغربية.

 

إضافة تعليق

مؤسسة الكبد المصرى

مرضى الكبد

الفيروسات الكبدية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة