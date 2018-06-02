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للمرة الثانية.. الرئيس السيسي يوقع على وثيقة نقل السلطة

السبت، 02 يونيو 2018 11:19 ص
للمرة الثانية.. الرئيس السيسي يوقع على وثيقة نقل السلطة الرئيس السيسى خلال حلف اليمين فى البرلمان
كتب إبراهيم قاسم
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يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وثيقة نقل السلطة للمرة الثانية على التوالى، بعدما يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، والتى سبق وأن وقع عليها فى عام 2014 عقب توليه رئاسة البلاد فى ولايته الأولى من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور.

 

وتعد وثيقة نقل السلطة هى أول بروتوكول تم صياغته خلال عام 2014، يتم من خلالها تسليم واستلام السلطة رسميا من رئيس انتهت ولايته لرئيس ستبدأ ولايته.

 

ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وعند وصوله يتم إطلاق مدفعية السلام إحدى وعشرين طلقة، ويؤدى حرس الشرف التحية له، يتخللها عزف السلام الوطنى.


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