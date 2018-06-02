video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قرينة الرئيس تظهر بأزياء من تصميم مصرى خالص فى حفل "حلف اليمين".. صور

السبت، 02 يونيو 2018 05:59 م
قرينة الرئيس تظهر بأزياء من تصميم مصرى خالص فى حفل "حلف اليمين".. صور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق
شهدت السيدة انتصار السيسى صباح اليوم مراسم حلف اليمين لتنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية فى مجلس النواب.
 
 
وبعثت السيدة الأولى برسالة بمساندتها للمصممين والمصنعين المصريين، حيث حرصت السيدة الأولى على الظهور بملابس مصممة بالكامل بواسطة مصممين مصريين شباب، وذلك فى إطار مساندتها وتشجيعها لهم وإيمانها بقدراتهم، وفقاً لتصريحات مصادر خاصة.
 
وارتدت السيدة انتصار زياً من تصميم ياسمين يحيى كما شارك كل من المصممات شهيرة لاشين، وساره لاشين، ومرمر حليم، وأيضا مانويا للحقائب وميزورا للأحذية. وجميعهم مصممون مصريون من الشباب المتميز والواعد، كما أشرف على التنسيق بينهم كل من سحر عزب ومايسة عزب، وبمشاركة الشابة سها خبيرة التجميل.
 
89f09712-1045-44f5-8982-cc92ed51f2a0
 

 

40074a0d-2f55-4531-bee0-467e0810fcb5
 

 

cff09b8c-b8b9-4eec-b8f1-d35d0513f929
 

 

f2816382-3f70-43b7-9459-06c9e21b120c

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قرينة الرئيس السيسى تشهد مراسم حلف اليمين فى البرلمان

انتصار السيسي

قرينة الرئيس

حلف اليمين

انتصار السيسى




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة