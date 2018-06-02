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غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

السبت، 02 يونيو 2018 12:00 ص
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر" مشروع سكن مصر - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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تبدأ أجهزة المدن الجديدة، طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع سكن مصر والتى تتضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، وذللك اعتبارا من غدا الأحد.

وحددت وزارة الإسكان مواعيد التسليم، حيث سيتم خلال 18 شهراً، وسحب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، خلال أوقات العمل الرسمية.

ويبدأ الحجز ودفع المقدمات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 16/8/2018، طبقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً بكراسة الشروط، وتتراوح مساحة الوحدات المطروحة بمساحة حوالى 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، ومواقع الوحدات متاحة بالموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،:" تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد من المشروع، أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير".

 

 

 

 

 


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