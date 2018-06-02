طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين والمكفوفين يبدأون امتحاناتهم اليوم

كتب محمود طه حسين

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والطلاب المكفوفين.

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد لجان مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 9 لجان وإجمالى عدد طلاب مدارس ( STEM ) 824.

وأضاف أن عدد الطلاب المكفوفين 201، موضحا أن غرفة العمليات بدأت عملها الخميس الماضى، كما تتابع الوزارة أعمال الامتحانات بشكل مستمر.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الطلاب المكفوفين يؤدون الامتحانات على النظام القديم.