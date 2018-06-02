video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 06:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين والمكفوفين يبدأون امتحاناتهم اليوم

السبت، 02 يونيو 2018 04:00 ص
طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين والمكفوفين يبدأون امتحاناتهم اليوم امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والطلاب المكفوفين.

 
قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد لجان مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 9 لجان وإجمالى عدد طلاب مدارس (STEM)  824.
 
 
وأضاف أن عدد الطلاب المكفوفين 201، موضحا أن غرفة العمليات بدأت عملها الخميس الماضى، كما تتابع الوزارة أعمال الامتحانات بشكل مستمر.
 
وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن الطلاب المكفوفين يؤدون الامتحانات على النظام القديم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دقت ساعة الامتحان.. انطلاق قطار الثانوية العامة بعد غدٍ الأحد.. 656 ألف طالب يؤدون امتحانى العربى والدين.. رئيس الامتحانات: مهمتنا توفير الهدوء للممتحنين ومكافحة الغش.. ويؤكد: الداخلية تؤمن المدارس من الخارج

التربية والتعليم

الثانوية العامة

اخبار التعليم

اخبار مصر

المكفوفين




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة