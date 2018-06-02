ضبط 3744 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية خلال 24 ساعة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية،تحت اشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4 هاربين من جناية و1382 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 2297 هاربا من أحكام فى غرامة و 61 هاربا من حكم فى مخالفة ، باجمالى احكام 3744 وتحصيل 23631 ألف جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.