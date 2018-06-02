صور.. قناة العربية: الأمن يغلق الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الحكومة الأردنية

كتب أحمد سامح تصوير رويترز

أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، نقلا عن مراسلها فى الأراضى الأردنية، أن الأمن أغلق الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الحكومة الأردنية، جاء ذلك بعد تجدد الاحتجاجات ضد ضريبة الدخل فى عدد من مناطق الأردن من بينها عمان، وقطع للطرق فى بعض المحافظات الأردنية.

ودعا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الحكومة ومجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) إلى "قيادة حوار وطنى شامل وعقلانى حول مشروع قانون ضريبة الدخل".



انتشار الشرطة في الشوارع



قوات الشرطة الأردنية