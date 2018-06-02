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صور.. شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم ودواجن مجهولة قبل ترويجها بالسيدة زينب

السبت، 02 يونيو 2018 02:27 م
صور.. شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم ودواجن مجهولة قبل ترويجها بالسيدة زينب ضبط 2 طن لحوم ودواجن مجهولة قبل ترويجها بالسيدة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "مصطفى. د. م" 47 سنة، المسئول عن مفرمة وثلاجة بمنطقة السيدة زينب، لإدارته ثلاجة بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
وباستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 1.300 طن لحوم مفرومة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
كما تم ضبط "محمد ج س" 33 سنة، المسئول عن مجزر بمنطقة السيدة زينب، لإدارته المجزر بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد ترحها بالأسواق وتحقيق إرباح غير مشروعة.
 
وباستهدافه تم ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على  400 كيلو دواجن، 180 كيلو كبدة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة لاستخدام الآدمى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح  غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها (1)
ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها (2)
ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها (3)
ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها (4)
ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر قبل ترويجها

 


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