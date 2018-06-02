صور.. أفضل 10 إطلالات مميزة لـ"بيلا حديد" لمظهرك هذا الصيف

كتبت شيماء عبد المنعم

تعد "بيلا حديد" من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، فهى وشقيقتها جيجى لديهم شهرة واسعة منذ بداية ظهورهما على أهم منصات الأزياء العالمية، و"بيلا" تهتم طوال الوقت بالتجديد فى إطلالتها، ودائما تتبع خطوط الموضة بما يتناسب معها لذلك نستعرض أفضل 10 اطلالات بيلا حديد.

و"بيلا" والدها هو محمد حديد الأمريكى من أصل فلسطينى، وُلد فى فلسطين وعاش في الأردن ولبنان حتى انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلاجئ، وبعدها نجح فى تكوين ثروته وتجارته الناجحة، ليصبح واحداً من أشهر رجال الأعمال وأنجحهم فى أمريكا، وعلى الرغم من نمط حياتهما الذى لا يشبه بالتأكيد النمط العربى المتحفظ، أثارت "بيلا حديد" الكثير من الجدل بتصريحاتها الأخيرة، المتكررة، عن فخرها بأصولها العربية.



















