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السبت، 02 يونيو 2018 02:03 م
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صلاح حسن: الإسكان الاجتماعى ثالث أضخم مشروع عالميا

السبت، 02 يونيو 2018 01:33 م
صلاح حسن: الإسكان الاجتماعى ثالث أضخم مشروع عالميا مشروعات الإسكان الاجتماعى
كتب محسن البديوى
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أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إن قطاع الإسكان شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يعد مشروع الإسكان الاجتماعى هو الثالث على مستوى العالم من حيث الضخامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع الإسكان الاجتماعى خدم الشباب بشكل أكبر، حيث يشترط أن يبدأ سن المتقدم من 21 عاما، كما أصبح هناك تدخل جاد من الدولة لحل مشكلة الإسكان.

وأوضح أنه تم طرح 9 إعلانات تتعلق بالمشروع حتى الآن، تقدم للحجز بها 800 ألف مواطن، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تعمل على خدمة كل شرائح المجتمع المصرى.


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صلاح حسن

الاسكان الاجتماعى

مشروعات الاسكان الاجتماعى

اكسترا نيوز

وزاره الاسكان




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