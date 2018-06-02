video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة إماراتية: النظام القطرى مستمر فى عناده ونهجه الخاطئ

السبت، 02 يونيو 2018 09:56 ص
صحيفة إماراتية: النظام القطرى مستمر فى عناده ونهجه الخاطئ تميم بن حمد
أبوظبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إنه بعد عام من مقاطعة الدول الأربع المكافحة للإرهاب، لقطر الغارقة والمستمرة فى دعم وتمويل الإرهاب، يبدو أن النظام القطرى مستمر فى عناده ونهجه الخاطئ، ولا أمل فى أن يراجع نفسه ويعود إلى رشده، وهذا ما يبدو واضحاً من القرارات المرتبكة التى يأخذها بين الحين والآخر، والتى تعكس بوضوح إفلاس هذا النظام الذى بات غير قادر على مواجهة أزمته المتفاقمة.

وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "قطر .. تخبط وارتباك"، أن آخر هذه القرارات المرتبكة للنظام القطرى التى تعكس حالة الفشل، قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بحظر استيراد السلع من الدول الأربع المقاطعة لها، وقيام الوزارة بتعميم منشور على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، بإزالة جميع البضائع التى تم استيرادها من دول المقاطعة، كما أمرت مفتشى الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، بالمرور على جميع المنافذ للتأكد من تنفيذ القرار.

واعتبرت الصحيفة أن مثل هذا القرار وهذه الجدية فى تنفيذه أمر يثير التساؤل والدهشة، كما أنه يثير السخرية أيضا.

واختتمت الصحيفة بالقول : "ما قيمة تجارة دولة صغيرة مثل قطر مع دول ذات اقتصادات كبيرة مثل دول المقاطعة؟

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى الذكرى الأولى للمقاطعة العربية.. اقتصاد قطر على حافة الإفلاس.. أصول إمارة الإرهاب الاحتياطية تفقد 23 مليار ريال.. أسهم البنوك الخاسرة تهبط بمؤشر البورصة.. والأزمة تتفاقم مع انسحاب واشنطن من الاتفاق الإيرانى

فضائح قطر فى ملف مونديال 2022 تفوح فى لندن.. مؤتمر دولى يكشف فساد "الفيفا" وانتهاكها النزاهة بمجال كرة القدم.. ويؤكد: الدوحة دفعت ملايين الدولارات لأعضاء المكتب التنفيذى بالمنظمة.. وجوزيف بلاتر أكبر المتورطين

قرقاش: بعد مرور سنة على أزمة قطر..تويتر السعودية هزم الجزيرة

النظام القطرى

الامارات

صحيفه اماراتيه

قطر

اخبار العرب




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة