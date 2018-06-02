صحيفة إماراتية: النظام القطرى مستمر فى عناده ونهجه الخاطئ

أبوظبى(أ ش أ)

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إنه بعد عام من مقاطعة الدول الأربع المكافحة للإرهاب، لقطر الغارقة والمستمرة فى دعم وتمويل الإرهاب، يبدو أن النظام القطرى مستمر فى عناده ونهجه الخاطئ، ولا أمل فى أن يراجع نفسه ويعود إلى رشده، وهذا ما يبدو واضحاً من القرارات المرتبكة التى يأخذها بين الحين والآخر، والتى تعكس بوضوح إفلاس هذا النظام الذى بات غير قادر على مواجهة أزمته المتفاقمة.

وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "قطر .. تخبط وارتباك"، أن آخر هذه القرارات المرتبكة للنظام القطرى التى تعكس حالة الفشل، قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بحظر استيراد السلع من الدول الأربع المقاطعة لها، وقيام الوزارة بتعميم منشور على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، بإزالة جميع البضائع التى تم استيرادها من دول المقاطعة، كما أمرت مفتشى الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، بالمرور على جميع المنافذ للتأكد من تنفيذ القرار.

واعتبرت الصحيفة أن مثل هذا القرار وهذه الجدية فى تنفيذه أمر يثير التساؤل والدهشة، كما أنه يثير السخرية أيضا.

واختتمت الصحيفة بالقول : "ما قيمة تجارة دولة صغيرة مثل قطر مع دول ذات اقتصادات كبيرة مثل دول المقاطعة؟