صادرات النفط الإيرانى فى أعلى مستوى منذ الاتفاق النووى عند 2.7 برميل يوميا

(رويترز)

ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم السبت أن صادرات إيران النفطية سجلت 2.7 مليون برميل يوميا فى مايو ، وهو أعلى مستوى منذ رفع العقوبات الدولية التى كانت مفروضة على طهران فى عام 2016.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الثامن من مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى المبرم مع إيران فى عام 2015 وفرض عقوبات جديدة على طهران تقلص صادراتها من الخام.

وقال شانا إن إيران صدرت 300 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز الطبيعى و2.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام فى مايو، وبلغ حجم صادرات إيران النفطية 2.6 مليون برميل يوميا فى أبريل.

وتشير تقديرات بترو لوجيستكس التى تتخذ من جنيف مقرا هذا الأسبوع أن مشترى النفط الإيرانى لا يتعجلون خفض الكميات التى يحصلون عليها من ثالث أكبر منتج للخام فى أوبك. وتشمل العقوبات الأمريكية فترة سماح مدتها 180 يوما يمكن للمشترين خلالها "تقليص" مشترياتهم تدريجيا.

ويذهب الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيراني، أو ما لا يقل عن 1.8 مليون برميل يوميا، إلى آسيا.

وتذهب معظم الكميات المتبقية إلى أوروبا، وينظر محللون وتجار إلى هذه الكميات على أنها الأكثر عرضة لخطر تقليصها بسبب العقوبات الأمريكية.

وما زالت القوى الأوروبية تنظر إلى الاتفاق النووى على أنه الفرصة الأمثل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كما أنها عززت جهودها لحماية الاتفاق.

وقال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى فى الثالث والعشرين من مايو أيار إن على القوى الأوروبية حماية مبيعات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية ومواصلة شراء الخام الإيراني، إذا كانت تريد من طهران البقاء فى الاتفاق النووي.

وقال وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه هذا الأسبوع إنه يأمل فى أن يكون أى اتفاق مع أوروبا مصدر إلهام لمشترين آخرين محتملين.