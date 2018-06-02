video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صادرات النفط الإيرانى فى أعلى مستوى منذ الاتفاق النووى عند 2.7 برميل يوميا

السبت، 02 يونيو 2018 07:00 م
صادرات النفط الإيرانى فى أعلى مستوى منذ الاتفاق النووى عند 2.7 برميل يوميا صادرات النفط
(رويترز)
إضافة تعليق

ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم السبت أن صادرات إيران النفطية سجلت 2.7 مليون برميل يوميا فى مايو ، وهو أعلى مستوى منذ رفع العقوبات الدولية التى كانت مفروضة على طهران فى عام 2016.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الثامن من مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى المبرم مع إيران فى عام 2015 وفرض عقوبات جديدة على طهران تقلص صادراتها من الخام.

وقال شانا إن إيران صدرت 300 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز الطبيعى و2.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام فى مايو، وبلغ حجم صادرات إيران النفطية 2.6 مليون برميل يوميا فى أبريل.

وتشير تقديرات بترو لوجيستكس التى تتخذ من جنيف مقرا هذا الأسبوع أن مشترى النفط الإيرانى لا يتعجلون خفض الكميات التى يحصلون عليها من ثالث أكبر منتج للخام فى أوبك. وتشمل العقوبات الأمريكية فترة سماح مدتها 180 يوما يمكن للمشترين خلالها "تقليص" مشترياتهم تدريجيا.

ويذهب الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيراني، أو ما لا يقل عن 1.8 مليون برميل يوميا، إلى آسيا.

وتذهب معظم الكميات المتبقية إلى أوروبا، وينظر محللون وتجار إلى هذه الكميات على أنها الأكثر عرضة لخطر تقليصها بسبب العقوبات الأمريكية.

وما زالت القوى الأوروبية تنظر إلى الاتفاق النووى على أنه الفرصة الأمثل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كما أنها عززت جهودها لحماية الاتفاق.

وقال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى فى الثالث والعشرين من مايو أيار إن على القوى الأوروبية حماية مبيعات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية ومواصلة شراء الخام الإيراني، إذا كانت تريد من طهران البقاء فى الاتفاق النووي.

 

وقال وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه هذا الأسبوع إنه يأمل فى أن يكون أى اتفاق مع أوروبا مصدر إلهام لمشترين آخرين محتملين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يبدأ جولة أوروبية الأسبوع المقبل وسط خلافات بشأن الاتفاق النووى

صور.. خطة ولايتى الرباعية للرد على الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى.. مستشار خامنئى للسياسة الدولية يقترح إنتاج غاز سداسى فلوريد اليورانيوم والمشعة المستقرة.. واستئناف الأبحاث حول أجهزة الطرد المركزى

د. مجدى الجعبرى يكتب: أبعاد الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيراني

صادرات النفط

النفط الإيرانى

الاتفاق النووى

ايران




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة