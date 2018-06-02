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السبت، 02 يونيو 2018 02:25 ص
خالد صلاح
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شركات مصرية توقع عقودا لشراء آلات طباعة على هامش معرض "print4all"

السبت، 02 يونيو 2018 01:00 ص
شركات مصرية توقع عقودا لشراء آلات طباعة على هامش معرض "print4all" معرض "print4all"
رسالة ميلانو – إسلام سعيد
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وقعت شركات مصرية عقودا لاستيراد ماكينات متطورة فى قطاع الطباعة والتغليف، على هامش معرض "print4all" والمقام فى ميلانو بإيطاليا، والذى يعتبر هو الحدث الاقتصادى الأكبر فى إيطاليا خلال العام الحالى.

 

وقال مجدى حنا، عضو غرفة الطباعة رئيس شركة "برس سنتر"، إن هناك عشرات الآلات الجديدة المتخصصة فى قطاع الطباعة اطلعنا عليها فى المعرض، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الآلات عالميا يجعلنا نزور بشكل دائما المعارض الدولية لتحديث آلاتنا لكن بأسعار مناسبة لوضع قطاع الطباعة فى مصر.

 

وأضاف حنا لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى معرض print4all، أن هناك ماكينة جيدة جدا تصلح لدينا فى السوق المصرى لكن سعرها يبلغ 2 مليون يورو، أى ما يعادل 44 مليون جنيه مصر، مشيرا إلى أن وضع سوق الطباعة فى مصر جيد جدا لكنه لا يتحمل شراء مثل هذه الآلات بسبب أسعارها التى أصبحت مرتفعة بالنسبة لنا بعد تحرير سعر الصرف.

 

وعلى جانب آخر كشفت كرستين تادرس رئيس قطاع الطباعة والتغليف بمركز تحديث الصناعة، أنها جمعت بيانات لأكثر من 30 شركة إيطالية على أن يجرى التواصل معهم فى الفترة القادمة لبحث إمكانية تواجدهم فى مصر عبر ضخ استثمارات جديدة لهم، بحيث لا ينقطع التواصل مع الشركات العالمية بمجرد إنتهاء المشاركة فى المعرض.

 

ويشارك فى المعرض 65 دولة بواقع 3501 عارضا من كل دول العالم، خاصة من أوروبا، ودعت إيطاليا أكثر من 1000 عارض آخر لزيارة المعرض، ويقام print4all على مساحة 140 ألف متر.

 

وكان المعرض شهد لقاءات ثنائية  "B2B"بين ممثلى شركات مصرية ونظرائهم من الشركات الأخرى، وذلك لتبادل الخبرات وعقد صفقات بين الشركات المتخصصة فى قطاع الطباعة.

 


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