سعر اليورو اليوم السبت 2-6-2018 واستقرار العملة الأوروبية

كتبت دانه الحديدى

استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 2-6-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، على آخر الأسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، والتى شهدت ارتفاع اسعر العملة الأروبية رغم الانخفاض الذى شهدته على مدار الأسبوع الماضى، مسجلاً بالبنك الأهلى، 20.73 جنيه للشراء، و 20.93 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.6345 جنيه للشراء

20.7565 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.73 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.73 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.81 جنيه للشراء

21.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.81 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.56 جنيه للشراء

20.89 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو اليوم

الاتحاد الأوروبى يرفع شكوى ضد أمريكا والصين لدى منظمة التجارة العالمية

أعلن الاتحاد الأوروبى إنه قدم شكوى قانونية ضد الصين والولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية الجمعة وسط نذر حرب تجارية عالمية بعد اعلان واشنطن فرض رسوم جمركية عقابية.

ورد الاتحاد الاوروبى على الولايات المتحدة بالمثل بعد أن اغضب الرئيس دونالد ترامب حلفاءه الرئيسيين بفرض رسوم بقيمة 25 بالمئة و10 بالمئة على واردات الالمنيوم والصلب.

لكن المفوضية الاوروبية المسؤولة عن السياسات التجارية لدول الاتحاد البالغ عددهم 28، استهدفت الصين ايضا موجهة رسالة إلى واشنطن بانها ليست مستثناة.