سعر الريال السعودى اليوم السبت 2-6-2018 وثبات العملة السعودية

كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 2-6-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، على آخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

وحرصاً على متابعة التغيرات التى تطرأ على سعر الريال السعودى، خاصة أن العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولاً فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم.



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى اليوم

أمر ملكى بإعفاء وزير العمل السعودى من منصبه وتعيين أحمد الراجحى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء وزير العمل السعودى على الغيص من منصبه وتعيين أحمد الراجحى وزيرا.