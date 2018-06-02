رؤساء لجان الثانوية يجتمعون اليوم مع الملاحظين لتوعيتهم بتعليمات سير الامتحان

كتب محمود طه حسين

يعقد اليوم السبت رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لقاء مع الملاحظين والمراقبين الأوائل لمنحهم التعليمات النهائية قبل انطلاق الامتحانات غدا الأحد بإجمالى 1777 لجنة سير بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللقاء اليوم هدفه التأكيد على الملاحظين بضرورة توزيع البوكليت وفقا لترتيبه حسب النماذج الأربعة وأيضا التصدى بكل قوة وحسم لأى محالولات غش الكترونى وأيضا توفير الجو المناسب للطلاب داخل لجان السير.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه ضمن مهام الملاحظين التى يتم التاكيد عليها ضرورة إجراء المسح الإلكترونى على الطلاب أثناء دخولهم لجنة السير وأيضا توقيع الطالب على كشف المناداة خلال تسلمه كراسة البوكليت.