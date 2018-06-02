video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رؤساء لجان الثانوية يجتمعون اليوم مع الملاحظين لتوعيتهم بتعليمات سير الامتحان

السبت، 02 يونيو 2018 04:00 ص
رؤساء لجان الثانوية يجتمعون اليوم مع الملاحظين لتوعيتهم بتعليمات سير الامتحان الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

يعقد اليوم السبت رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لقاء مع الملاحظين والمراقبين الأوائل لمنحهم التعليمات النهائية قبل انطلاق الامتحانات غدا الأحد بإجمالى 1777 لجنة سير بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اللقاء اليوم هدفه التأكيد على الملاحظين بضرورة توزيع البوكليت وفقا لترتيبه حسب النماذج الأربعة وأيضا التصدى بكل قوة وحسم لأى محالولات غش الكترونى وأيضا توفير الجو المناسب للطلاب داخل لجان السير.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه ضمن مهام الملاحظين التى يتم التاكيد عليها ضرورة إجراء المسح الإلكترونى على الطلاب أثناء دخولهم لجنة السير وأيضا توقيع الطالب على كشف المناداة خلال تسلمه كراسة البوكليت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة